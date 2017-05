Appendino: "Superga e il Grande Torino sono patrimonio di tutti"

4 maggio 2017

"Superga è di tutti, il Grande Torino è patrimonio di tutti, della città e di tutte le persone che credono nello sport e amano il calcio. Le scritte contro la tragedia sono da condannare e le abbiamo fatte pulire subito, perché credo che chi le abbia fatte non stia tifando, ma stia facendo altro". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino in esclusiva a Tiki Taka News . "Il derby? E' sempre un momento molto particolare per la città".

"Io andrò allo stadio, come ho fatto molte altre volte", ha proseguito la Appendino. "La Juventus alla conquista della Champions? Io, come detto più volte, sono juventina. Purtroppo non sono riuscita a vedere la gara con il Monaco perché avevo un consiglio comunale di bilancio. Non faccio profezie, andrò allo stadio a vedere il ritorno e soffrirò come sempre fino all’ultimo minuto".