ANSALDI METTE IN GUARDIA IL TORINO: “CON IL CHIEVO NON SARÀ FACILE”

17 novembre 2017

"La nostra testa è rivolta solo al Chievo, dopo penseremo al Milan”. Cristian Ansaldi, difensore del Torino, ha parlato al canale ufficiale del club in vista della sfida di domenica contro i clivensi: “Sarà una partita non facile, ma alla nostra portata. Questo è un campionato in cui ogni risultato è possibile e devi essere sempre chiamato a vincere. Partite semplici non esistono. Con il Torino voglio dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere una posizione importante in classifica. Contro il Chievo vogliamo i tre punti".