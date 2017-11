ANDERSSON: "SVEZIA SQUADRA DI EROI"

14 novembre 2017

"Abbiamo molti eroi questa sera, sono emozionato e contentissimo. E' la vittoria del collettivo". Così il ct della Svezia Janne Andersson nel corso della conferenza al termine della partita pareggiata 0-0 contro l'Italia e che ha regalato la qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. "Abbiamo tanti giocatori di buon livello in giro per l'Europa, se si fa lavorare insieme un gruppo le cose funzionano. Questo ci ha portato al successo - ha aggiunto - Sono felice per i miei giocatori, per loro era l'ultima occasione per giocare un Mondiale".