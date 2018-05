Ancelotti, una carriera da record: tutti i numeri di Carletto

23 maggio 2018

Il Napoli è pronto ad annunciare Carlo Ancelotti, il grande colpo per la nuova stagione in arrivo. Esaurito il ciclo di Sarri, De Laurentiis ha voluto puntare su un tecnico esperto e di assoluto valore mondiale. Un uomo che ha vinto tutto e che ha vinto ovunque, come testimoniato dagli straordinari numeri di una carriera sostanzialmente inimitabile. A cominciare dai campionati vinti in quattro dei cinque maggiori campionati europei: Italia, Inghilterra, Francia e Germania. Mai nessuno come lui.