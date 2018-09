ANCELOTTI: "PSG? A PARIGI NON BRINDANO PER AVER TROVATO IL NAPOLI"

01/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Samp-Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato anche del girone Champions: "Di insuperabile non c'è niente, ma è difficile perché ci sono tre squadre d'alto livello come Psg, Napoli e Liverpool e la Stella Rossa che è la sorpresa del preliminare. Sappiamo che ambiente troveremo, io ci sono stato, so cosa significa giocare lì. Tornano poi dopo tanto in Champions. A Parigi ci sono tanti italiani, da Verratti a Buffon, non credo abbiano stappato champagne. Forse il Liverpool sì dopo l'amichevole, ma conosco Klopp e so quanto apprezza il Napoli. Saranno belle sfide, stimolanti, abbiamo carte da giocarci".