Ancelotti: "Io ct dell'Italia? No, grazie. Ho voglia di allenare ancora un club"

3 dicembre 2017

"C'è anche un fatto nazionale" ha continuato Ancelotti. "Il calcio italiano ha tanti problemi, io mi posso impegnare per risolverli, ma penso che tutto il movimento vada coinvolto. É un problema di qualità dei calciatori e dei club. In questo momento non siamo al livello delle top nazionali. I grandi calciatori non nascono tutti i giorni. I cicli cambiano, in questo momento il calcio italiano ha dei problemi, ma è tutto il movimento che deve risolverli - ha aggiunto l'ex allenatore di Juventus, Milan, Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco - bisogna intervenire sui vivai, mettendo alcune regole. Bisogna iniziare a fare qualcosa di diverso o aspettare la divina provvidenza che faccia nascere un altro Tardelli o un altro Pirlo".



E sul contatto con la Figc dopo il disastro Mondiale e l'eliminazione contro la Svezia, Ancelotti ammette: "La Figc mi ha contattato, ma c'è conflitto di interessi fra la Nazionale e il club. La Figc deve predominare sulle squadre per migliorare il sistema. I club devono aiutare la Federazione. Con Tavecchio non ho alcun problema, ma non ho avuto contatti con lui. Non è un problema di presidenti o altro. Milan? Non ho mai avuto contatti con la nuova proprietà, ma mi piacerebbe tornare in Italia. La Juve? Sta facendo cose straordinarie, stimo molto Andrea Agnelli".