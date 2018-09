ANCELOTTI, COLPO DI MERCATO: 75 MILA EURO PER UN PUROSANGUE

22/09/2018

Carlo Ancelotti piazza un colpo di mercato a Milano, non per il Napoli ma per la sua Scuderia dei Duepi. L'allenatore degli azzurri si è infatti assicurato Black Mirror, femmina purosangue, che per 75mila euro è stato il cavallo più costoso fra quelli venduti all'asta selezionata riservata agli Yearlings, che si è svolta all'ippodromo del trotto Snai La Maura.