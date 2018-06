ANCELOTTI: A NAPOLI FARO' IL MEGLIO POSSIBILE

11/06/2018

"La prossima stagione al Napoli? Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l'atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perché ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli: questa e' una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì”. Sono le parole di Carlo Ancelotti in un'intervista rilasciata all'interno del "The World Cup and Economics 2018", il report di Goldman Sachs per i prossimi Mondiali in Russia.