Amichevoli: Udinese di rigore, tris Sassuolo

9 agosto 2017

All'Estadio de Balaidos di Vigo, l'Udinese va subito in difficoltà nel primo tempo, con Scuffet bravo a respingere il tentativo di Iago Aspas. L'ottimo avvio del Celta viene premiato con il gol al 45': Nuytinck respinge malamente un cross, servendo Maxi Gomez. L'uruguaiano deve solo spingere in rete il pallone dell'1-0. Nella ripresa, al 60', uno spento Thereau lascia spazio ad Ewandro. Ed è proprio il brasiliano, all'86', a sfruttare una serie di ribattute in area e trovare l'1-1, che vale i calci di rigore. Dal dischetto, per l'Udinese, sbagliano Balic, che trova la traversa, e Angella, che si fa ipnotizzare da Ruben Blanco. Nel Celta, però, falliscono la realizzazione Hernandez, Cabral e Guidetti, che regala il Memorial Quinocho ai bianconeri, i primi italiani a vincere il trofeo.



Al Mapei Stadium, invece, buon test per il Sassuolo nell'ultima amichevole di questo precampionato. I neroverdi sembrano sorprendere la Cremonese già in avvio di primo tempo, quando Matri, all'11', colpisce il palo con un colpo di testa. Al 44', però, l'ex Juventus elude il fuorigioco e, servito da Sensi, batte Ravaglia. Nella ripresa, Bucchi cambia tutto l'undici, inserendo Berardi, Lirola, Acerbi e Mazzitelli. Ed è proprio lo spagnolo, al 47', a trovare il 2-0 sfruttando una mischia da corner. Il tris, invece, è firmato al 56' da Mazzitelli, che realizza un'ottima azione da parte dei neroverdi. Al 71', il Sassuolo avrebbe l'occasione di trovare il poker: Berardi viene atterrato al limite dell'area, ma Aureliano fischia il rigore. Dal dischetto, però, Berardi si lascia intercettare la conclusione da Ravaglia. Buone indicazioni, in ogni caso, per Bucchi, in attesa dell'impegno di Coppa Italia contro lo Spezia.