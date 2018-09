AMICHEVOLI, RUSSIA A VALANGA SULLA REPUBBLICA CECA

10/09/2018

Manita della Russia alla Repubblica Ceca, che ha tenuto a riposo il romanista Schick, in amichevole. È finita 5-1 per i padroni di casa alla Rostov Arena: ad aprire le danze è stato Ionov, poi autore anche del 3-0 su rigore. La seconda marcatura è di Zabolotnyi. Ha accorciato le distanze Soucek, poi a chiudere la gara Erokhin e Poloz per il pokerissimo finale.