Amichevoli, Neymar fa il fenomeno: Barcellona-Juventus 2-1

23 luglio 2017

Un super Neymar stende la Juventus nella prima uscita stagionale degli uomini di Massimiliano Allegri. Nel primo match della International Champions Cup, a New York, i blaugrana si impongono per 2-1: doppietta del brasiliano, perfettamente assistito da Leo Messi. Per i bianconeri in rete Giorgio Chiellini con un colpo di testa da calcio d'angolo nella ripresa. In campo per la Juventus anche Dybala, Higuain ed il neo acquisto Douglas Costa.

A Neymar basta un tempo per avere ragione della Juventus di Massimiliano Allegri nel primo match della International Champions Cup per i bianconeri. Per nulla turbato dalle insistenti voci di mercato, che lo vorrebbero ormai sempre più vicino al Psg, il brasiliano disputa 45 minuti di altissimo livello, realizzando la doppietta che vale la vittoria al Barcellona per il 2-1 finale. Al 'MetLife Stadium' di New York, i blaugrana scendono in campo con il loro tridente delle meraviglie quasi al completo, lasciando in panchina il solo Suarez. Allegri, invece, sceglie di partire senza Dybala e Higuain ed assegna una maglia da titolare a Mandzukic, assistito da Sturaro, Lemina e Bentancur sulla tre quarti. Gli uomini di Valverde giocano su ritmi più alti e ci mettono poco a sbloccare il risultato: al 15' Neymar scambia con Alcacer e poi insacca il pallone alle spalle di Buffon. Il brasiliano si ripete undici minuti più tardi con una pregevole conclusione di destro, dopo essersi scartato tutta la difesa bianconera, che manda il pubblico in visibilio.



A metà secondo tempo, con la Juventus sotto per 2-0, Massimiliano Allegri decide di gettare nella mischia i suoi big: dentro Higuain, Dybala, Alex Sandro e Douglas Costa. La Joya, con la sua freschezza, cambia il volto della Juve, realizzando una serie di giocate che esaltano il pubblico newyorkese e che creano più di qualche grattacapo alla rimaneggiata difesa del Barça. E proprio da uno spunto dell'argentino arriva il calcio d'angolo, battuto dallo stesso Dybala, sul quale si fa trovare pronto Giorgio Chiellini che, di testa, trafigge Ortola per la rete del 2-1 al 17esimo della ripresa. La spinta della 'Vecchia Signora' non cala e Higuain avrebbe sui piedi anche la palla del possibile pareggio ma la conclusione del Pipita finisce alta sopra la traversa. Decisamente meglio il secondo tempo della Juventus con gli ingressi dei sudamericani. Prossimo appuntamento per i campioni d'Italia nella notte del 26 luglio, a Miami, contro il Psg.