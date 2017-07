Amichevoli: Juve scoppiettante, 3-2 al Psg

27 luglio 2017

Nella prima frazione Allegri manda in campo la formazione titolare con Benatia e Chiellini al centro della difesa e Bentancur inserito in mezzo al campo al posto di Pjanic e al fianco di Khedira. La prima occasione è di Dybala che, al termine di una serpentina in area, calcia a giro a lato. Il Psg risponde con un tiro da fuori area di Di Maria, respinto da Buffon. Dybala si rende poi protagonista di due punizioni insidiose: la prima viene messa in angolo da Areola, la seconda termina a lato di un soffio. Al 45' Higuain sblocca l'incontro calciando in rete la sfera al termine di uno splendido triangolo con Dybala.



Girandola di cambi nella ripresa con Allegri che cambia 10 undicesimi inserendo il nuovo arrivato De Sciglio in difesa e la giovane coppia Caligara-Kean in avanti. Al 50' Sturaro colpisce in pieno il primo palo ad Areola battuto. Il Psg pareggia i conti al 53': Di Maria si libera troppo facilmente di De Sciglio e mette dentro per Guedes che deve solo appoggiare la sfera in porta. La Juve è viva e torna di nuovo in vantaggio al 62' con un sinistro potente sotto la traversa di Marchisio su assist di Kean. Poco dopo Dani Alves va a un passo dal gol dell'ex con una sassata indirizzata all'incrocio parata da Pinsoglio, subentrato a Buffon. Il portiere ex Latina compie un miracolo al 76' sulla conclusione a botta sicura di Lo Celso. Il Psg non si dà per vinto e agguanta nuovamente il pari all'80' con un colpo di testa di Pastore su cross di Kurzawa. Ma non è finita qui perché all'89' Marchisio trasforma dal dischetto il rigore della vittoria, concesso per fallo di Kimpembé su un ispirato Kean. La Juve, dopo il ko con il Barcellona, trova il primo successo stagionale contro un avversario blasonato come il Psg. La squadra di Allegri tornerà nuovamente in campo il 30 luglio a Foxborough contro la Roma (alle 22 in Italia).