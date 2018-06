AMICHEVOLI: ISLANDA RIMONTATA DAL GHANA

8 giugno 2018

L'Uruguay travolge 3-0 l'Uzbekistan nell'amichevole disputata a Montevideo in preparazione del Mondiale in Russia. De Arrascaeta sblocca il risultato poco dopo la mezz'ora, nella ripresa Suarez raddoppia al 9' su rigore prima del tris finale di Gimenez al 28'. E' terminato 2-2 invece il test di Reykjavik tra Islanda e Ghana. Padroni di casa avanti 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Arnason al 6' e di Finnbogason al 40', ma nella ripresa la selezione africana reagisce accorciando le distanze con Kasim al 21' per poi trovare il pareggio nel finale con Thomas.