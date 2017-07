Amichevoli: Fiorentina, finisce 1-1 contro il Bari

22 luglio 2017

"Mi auguro che delle situazioni vengano chiarite il prima possibile - ha detto il tecnico della Fiorentina Pioli nella conferenza stampa post partita - Come ci sono le uscite, ci saranno delle entrate, entro 15 giorni spero di avere nuovi giocatori. So che stiamo lavorando su più fronti. Vogliamo cambiare, anche per volontà di qualche giocatore, prima lo facciamo meglio è. La Fiorentina non deve essere una terra di passaggio per i giocatori che arriveranno. La motivazione deve andare al di là delle caratteristiche tecniche. Babacar ? Mi sta piacendo, sul campo sta dando tutto. Molto del suo futuro dipenderà da lui. Gli italiani? Se arrivassero giocatori che già conoscono il nostro campionato sarà un vantaggio".

VITTORIE PER BOLOGNA, GENOA E SAMP. PARI VERONA

Tutto facile anche per il Bologna di Donadoni che schianta il Sudtirol con un severo 3-0. Emiliani avanti già al 7' con Masina, poi sul finire del primo tempo è Di Francesco a trovare il 2-0. Nella ripresa arriva anche la firma di Falco. Vittoria di prestigio in Austria per il Genoa di Juric, che piega in rimonta l'Hoffenheim per 3-2. Apre le marcature Bicakcic per i tedeschi, ma Ninkovic e Veloso ribaltano il punteggio già nella prima frazione. L'Hoffenheim impatta sul 2-2 con Hoogma, ma nel finale è il nuovo acquisto Galabinov a siglare il successo del Grifone. Vince anche la Sampdoria di Marco Giampaolo che piega a Ponte di Legno 1-0 la FeralpiSalò grazie alla rete nel primo tempo di Caprari, imbeccato da Barreto. Avanti di 2 reti, il Cagliari di Rastelli subisce nel finale la rimonta del Brescia per il 2-2. Sardi avanti con l'autorete di Lancini, a cui fa seguito il raddoppio di Cop al 64'. Negli ultimi 10 minuti si scatena il Brescia di Boscaglia con Cortesi e Semprini che chiudono i conti in parità. Goleada, infine, per il Sassuolo di Bucchi che schianta il Real Vicenza con un perentorio 9-0. In rete per i neroverdi Iemmello, autore di un poker, Falcinelli, che realizza una doppietta, Sensi, Duncan e Matri. Il Verona di Cassano pareggia 1-1 con il Trapani: al gol di Bessa risponde Dambros. Sei gol del Crotone all'Acri.