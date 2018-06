AMICHEVOLI ESTIVE: SARA' LIVERPOOL-TORO

15/06/2018

Amichevole di lusso per il Torino di Walter Mazzarri. Il club granata infatti, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficilizzato un test estivo contro il Liverpool di Klopp. La sfida ai vice-campioni d'Europa sarà giocata ad Anfield il 7 agosto, ultimo match dei Reds prima dell'esordio in Premier League contro il West Ham. Si tratta del primo incontro in assoluto tra il club inglese e quello italiano.