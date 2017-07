Amichevoli: altro ruggito dell'Inter, 2-1 al Chelsea

29 luglio 2017

Seconda vittoria di prestigio per l'Inter, la terza all'International Champions Cup. Dopo il 2-0 al Bayern, i nerazzurri battono anche il Chelsea di Antonio Conte. A Singapore, gli uomini di Spalletti passano in vantaggio sul finire del primo tempo con un rigore, sbagliato e poi ribadito in rete, da Jovetic. Nella ripresa, arriva il raddoppio di Perisic. Nel finale, una clamorosa autorete di Kondogbia riapre la partita, che finisce però 2-1.