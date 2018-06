Altafini: "Ho la pensione sociale da 700 euro. Prima dell'antidoping ci davano delle pastigliette"

10 giugno 2018

La verità, oggi, è che Altafini, nonostante gli 80 anni ormai prossimi, deve lavorare per vivere. "Sì, devo lavorare, ma bisogna sempre darsi da fare a questo mondo, chi si ferma è perduto. Non ho la pensione da calciatore perché non sono riuscito a farla. Ho versato solo tre anni di contributi. Quando ero andato a chiedere il riscatto mi avevano chiesto 70 milioni di lire di arretrati... Ho la pensione sociale da 700 euro al mese".



Oggi, il lavoro di Altafini è quello di vendere campi in erba sintetica: "L'azienda non è mia, magari lo fosse. Io aiuto, trovo clienti, faccio, promuovo. Sono testimonial. L’erba sintetica è il futuro, altro che il fango dove giocavo io". Il passato, invece, era a Sky. Altafini racconta perché il rapporto finì: "Arrivarono dei personaggi che mi facevano la guerra per prendere il mio posto e io ho detto tanti saluti, amici. In Italia a volte viene premiata la raccomandazione e non la competenza. Mettono i giovani che urlano senza fantasia. Quando li sento abbasso il volume. Io ho inventato il manuale del calcio, il golasso".



A 79 anni, si possono raccontare anche alcuni retroscena "forti". Come quello legato all'antidoping: "Prima degli esami le squadre davano le pastigliette. Roba leggera, tipo quelle per stare svegli e aumentare le prestazioni. Come prendere 5 6 caffè". Lui, da calciatore, non amava la pressione. E lo ammette con grande franchezza: "Non mi sono mai piaciuti quelli che ti stanno col fiato sul collo. Tipo Conte adesso. Io scapperei...". Inimitabile José. Anche a (quasi) 80 anni...