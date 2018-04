Alle origini di Mino Raiola, Pio e Amedeo incontrano Bryan Roy: "Mi pitturava le pareti di casa"

27 marzo 2018

Continua il grande successo di Pio e Amedeo con il loro programma Emigratis che, arrivato alla terza edizione, si è conquistato il prime time su Italia 1. Nell'ultima puntata il duo comico ha incontrato Bryan Roy, ex calciatore del Foggia e della Nazionale olandese. Il 48enne viene intercettato ad Amsterdam dove racconta ai due del suo arrivo alla corte di Zeman per opera di Mino Raiola, uno dei più potenti procuratori, all'epoca agli albori della sua carriera. "Mino ha pitturato le pareti di casa mia, ma ora non gli piace quando glielo ricordo", racconta l’ex campione tra le risate di Pio e Amedeo che ricordano anche i natali della moglie del procuratore: "È foggiana, per questo è il procuratore più forte del mondo".