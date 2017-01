Allan avverte il Napoli: "Col Palermo gara insidiosa"

27 gennaio 2017

"Quella con i rosanero è una gara insidiosa, hanno un allenatore nuovo e questo aspetto può far sì che la squadra e l’ambiente si carichino". Allan è sicuro: la sfida contro il Palermo che attende il Napoli , non deve essere preso sottogamba. "Noi siamo pronti per il Palermo - ha proseguito a Premium Sport - , dobbiamo pensare a un impegno alla volta, solo così potremo fare, di volta in volta, una grande gara. Ma noi puntiamo ai tre punti".

Domenica al San Paolo, insomma, ci vorrà un Napoli deciso: "Rispetto al passato abbiamo fatto un passo in avanti: ora riusciamo a vincere anche le partite un po’ 'sporche' e questo cambio di mentalità è stato fondamentale per le ultime due gare disputate". Un match importante, anche in chiave campionato: "Scudetto? Prima il Palermo - ha sottolineato Allan a Premium Sport - per continuare questo grande percorso dobbiamo vincere contro il Palermo".



L'attenzione, però, si concentra anche sulla Champions League, dato che la sfida con il Real Madrid è sempre più vicina: "Nessuna squadra è imbattibile: conosciamo la loro qualità, ma manca ancora un po’ di tempo e cominceremo più avanti a preparare la sfida contro di loro".

Infine, il centrocampista ha parlato di Higuain: "Prima si diceva che era il Napoli di Higuain? Il Napoli non è mai stato di nessuno, questo è un gruppo fortissimo: è il Napoli stesso che è forte".