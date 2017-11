ALBERTINI: "SERVE IL CORAGGIO DI CAMBIARE"

14 novembre 2017

"Non so se con me a capo della Figc le cose sarebbero andate diversamente. Mi sono messo a disposizione nel 2014, dopo un percorso di otto anni. Oggi giudicare l'operato di qualcuno è la cosa più semplice. Ma ora, da esterno, credo sia il momento di capire quali siano state le cause e avere il coraggio di cambiare". Lo dice Demetrio Albertini, candidato nel 2014 alle elezioni della Figc, a margine della presentazione del Gran Galà del Calcio dell'Aic. "Da dove partirei? Un bel progetto sportivo è la cosa più importante. Ma io non sono qui - aggiunge - a presentare la mia candidatura. Le seconde squadre sono un percorso percorribile. Il mio programma è lì scritto".