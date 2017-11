ALBERTINI: "ANCELOTTI PRIMO NOME PER LA RICOSTRUZIONE"

14 novembre 2017

Demetrio Albertini, ex presidente della Figc, promuove la figura di Carlo Ancelotti come possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: “Scegliere il ct è la cosa più difficile al mondo perché comunque vada viene sempre contestata. Il primo nome che mi viene in mente in questo momento è quello di Ancelotti, ma lo dovrà scegliere il presidente federale, a lui oneri e onori. Di certo serve un allenatore di grande esperienza”. Così l'ex centrocampista del Milan nel corso della presentazione del Gran Galà del Calcio italiano.