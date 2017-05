Al via Tiki Taka News

1 maggio 2017

A partire da martedì 2 maggio 2017 , tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.00, fino al termine della stagione sportiva, su Italia 1 prende il via “Tiki Taka News” , il nuovo programma di sportainment curato dalla redazione di Videonews , diretta da Claudio Brachino , e condotto da Pierluigi Pardo .

Dopo il grande successo di Tiki Taka, il programma sportivo in onda tutti i lunedì, da quattro anni punto di riferimento del panorama televisivo italiano e appuntamento fisso per milioni di tifosi, nasce ora la sua versione quotidiana.



“Tiki Taka News” rompe gli schemi tradizionali del telegiornale e del talk show e inaugura una nuova categoria: lo “sportainment”, l’intrattenimento sportivo dove l’impatto delle news si mescola all’approfondimento, l’attualità allo stile, al ritmo e alla contaminazione tipici di Tiki Taka. Perché tutti amano lo sport. E chi ama lo sport, ne parla tutti i giorni.



Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 19.45, lo studio di Pierluigi Pardo, con la cornice del pubblico, si aprirà a grandi firme del giornalismo italiano, a sportivi professionisti, a dirigenti, a blogger e social influencer e a personaggi del mondo dello spettacolo. Denominatore comune: la passione per lo sport.