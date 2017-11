AGENTE JORGINHO: "ITALIA? SCELTA FATTA"

8 novembre 2017

"Non so come giocherà Ventura, Jorginho è a disposizione per fare il massimo e se il ct ha bisogno lui è pronto. La scelta è stata fatta, non è che smette domani, giocherà almeno altri dieci anni se non le avrà ora avrà delle chance in futuro con l'Italia, adesso è concentrato sulla qualificazione al Mondiale". Così Joao Santos, agente dell'oriundo, ai microfoni di 'Radio Sportiva'.