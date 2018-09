AG. MALCUIT: "PRONTO PER L'ESORDIO"

04/09/2018

"Difficile spiegare cosa sia successo con la Sampdoria, forse semplicemente e' stata una serata no. Come sta Malcuit? Lui si sta ambientando abbastanza bene, e' un giocatore molto rapido, veloce, bravo nei cross e nel cambio di passo. Ora sta bene e non vede l'ora di esordire, aspetta solo che il mister lo butti dentro al momento giusto". Cosi' Bruno Satin, procuratore del terzino Kevin Malcuit, in un'intervista rilasciata oggi ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. "Kevin e' molto bravo nella fase offensiva, mentre difensivamente - ha aggiunto - va aiutato e supportato dal gruppo, ma so che negli ultimi allenamenti si e' sentito piu' a suo agio".