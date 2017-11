AEK, JIMENEZ: "MILAN GIGANTE DORMIENTE"

1 novembre 2017

"Il Milan è un grande club. Oggi può sembrare un gigante dormiente ma questo gigante potrebbe svegliarsi domani". Il tecnico dell'Aek Atene Manolo Jimenez non crede alla crisi del Milan e durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro i rossoneri mette in guardia i propri giocatori. "Sarà una partita difficile anche se all'andata abbiamo fatto una buonissima prova - aggiunge -. È come una finale: se riusciamo a battere il Milan avremo molte possibilità di qualificarci e anche di vincere il girone". Chiosa sull'assenza del capitano greco Petros Mantalos, fermo per la lesione al legamento crociato rimediata nell'ultima gara di campionato contro il Panionios. "Ho parlato - scherza Jimenez - con Messi, ma mi ha detto di non essere disponibile. Cercheremo di sostituire Mantalos al meglio, tutti i club hanno giocatori che risaltano ma tutti i club trovano le soluzioni. Sarebbe bello vincere e dedicargli il risultato".