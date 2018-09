ADL RICORDA MARIA SENSI

16/09/2018

"Cara Rosella, la perdita della tua mamma Maria mi ha molto colpito. Una donna dal grande temperamento che ha saputo restare al suo posto vicino a un uomo che ha molto amato e che ha molto sofferto per la sua squadra. Una donna con una forte dignità e una grande coscienza popolare. Una vera figlia di Roma. Ti sono molto vicino e questo sentimento sincero lo esprimo anche a nome della mia famiglia e di tutto il Napoli". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, esprime, via Twitter, la sua vicinanza a Rosella Sensi per la perdita della mamma Maria, moglie di Franco, storico presidente della Roma campione d'Italia.