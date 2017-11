ADL: "NAPOLI-CITY? IL MIGLIOR CALCIO D'EUROPA"

1 novembre 2017

Intercettato all'esterno dello stadio San Paolo prima della partita di Champions di stasera contro il Manchester City, ha parlato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Queste le sue parole: "Sarà una partita bella, se li battiamo o no non importa. Siamo le due squadre che giocano il calcio migliore in Europa: è fatta per divertire il pubblico".