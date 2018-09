ABRAMOVICH AVREBBE MESSO IN VENDITA IL CHELSEA

26/09/2018

Roman Abramovich, il magnate russo padrone del Chelsea, sarebbe nei guai e, secondo quanto viene riferito da Bloomberg, avrebbe messo in vendita la società. La cifra è considerevole, cioé 3,4 miliardi di euro, ma ci sarebbe una banca d'affari statunitense che si è impegnata a rendere "agevole" l'affare. Dopo l'Inghilterra, anche la Svizzera ha negato al russo il certificato di residenza e questo dettaglio non proprio trascurabile - peraltro comune ad altri oligarchi russi - rende la permanenza in Europa occidentale del tumultuoso Roman molto delicata. Di qui la necessità di disfarsi di alcuni assett, tra cui appunto ci sarebbe il Chelsea.