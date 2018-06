A Milano la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five

06/06/2018

È tutto pronto a Milano per la Finale Nazionale del Neymar Jr’s Five 2018. L’atto conclusivo in Italia del torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bulle che porta il nome della stella del Paris Saint Germain, appena tornata dall’infortunio e subito in gol in vista dei Mondiali in Russia, si disputerà nel capoluogo lombardo sabato 9 giugno presso l’Anfiteatro Martesana (Parco Martiri della Libertà) dalle ore 15:30.



Giunto alla terza edizione, la prima fase dell’evento si è disputata dal 7 aprile al 26 maggio in 8 città italiane: Milano, Torino, Padova, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Cagliari.



La grande novità del 2018 è il torneo femminile, una competizione dedicata alle sole donne e che si svolge in contemporanea a quella maschile. Per l’occasione Red Bull Italia ha scelto come testimonial Regina Baresi capitano dell’Inter e icona del calcio donne in Italia. E proprio Regina Baresi, protagonista del video promo dell’evento, sarà presente il 9 giugno per un match di apertura al quale prenderà parte con una squadra femminile composta anche da Francesca Vitale (Capitano Milan femminile), dalla nerazzurra e sua compagna di squadra Martina Brustia, Giulia Merigo, anche lei calciatrice del Milan femminile, e le ragazze finaliste del torneo. Il team di ragazze sfiderà una squadra di Youtuber capitanata da Calciatori Brutti e formato da Che Fatica La Vita da Bomber, Il Green e Gaz.



Le squadre, una maschile e una femminile, che vinceranno la fase nazionale, voleranno in Brasile per la finale mondiale, in programma sabato 21 luglio presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo). Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.



A Milano sono attese tutte le squadre che hanno guadagnato l’accesso alla Finale Nazionale vincendo la rispettiva tappa locale. Queste le squadre maschili che si contenderanno il titolo nazionale: Sombrero Sport (Milano), #Italy (Torino), GPA (Padova), Real Marocco (Firenze), Everton (Roma – detentori del titolo nazionale), Balziblu (Bari), Real Manzoni (Napoli), Atletico Al Bar (Cagliari). Questi invece i team femminili: FC Narcos (Milano), O Fenomene (Torino), Futsal Florentia (Firenze), Il Disagio (Roma), Paris San Gennar (Napoli) e Sciusciagiogu (Cagliari).



Le regole del torneo, riservato a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 25 anni con solo due fuori quota per squadra, sono semplici e innovative: si gioca 5vs5 (le squadre sono composte da max 7 giocatori), per 10 minuti di tempo e senza portieri. Il format prevede che se una squadra segna, l'altra perda un giocatore. L'obiettivo è buttare fuori tutti gli avversari.