A Coverciano una scuola di Var per gli arbitri europei

17 ottobre 2017

Un centro di formazione a Coverciano per addestrare gli arbitri stranieri all'uso della Var. E' l'idea lanciata oggi dal presidente della Figc, Carlo Tavecchio, in occasione del Consiglio federale andato in scena a via Allegri: "E' un'idea che mi è venuta in questi giorni - le sue parole - siccome all'estero stiamo facendo bella figura per quanto riguarda la Var. Ne ho parlato già al presidente della Fifa, Infantino, e si è dimostrato disponibile. Sarebbe poi superfluo spiegare tutti gli sviluppi che possono nascere da questa idea, soprattutto per quanto riguarda l'immagine dell'Italia".