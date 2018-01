"Vedrete, Gigi giocherà almeno fino a 40 anni". Ma chi l'ha detto?

27 gennaio 2018

"Vedrete. Giocherà almeno fino a quarant'anni. Gigiè ancora il migliore". Era il 2013, profezia del suo agente Silvano, anzi di più: dell'amico di sempre, Silvano. Guardava lontano, e non si sbagliava. O forse sì, per difetto. Quel "lontano" è arrivato, e Gigi che un anno fa diceva che sì, a 40 anni può bastare, magari coi, oggi si guarda, gioca e riflette, un po' come il suo amico/agente di sempre. Smettere? Bah... La pensano così, tutti e due.

Il sogno mondiale è spezzato. Gli anni che passano gli stanno stretti:sono oggi, e oggi Buffon è un portiere senza età, di quelli che il tempo passa lasciando il segno nelle ricorrenze, nelle interviste obbligate, nelle parole degli altri, degli altri soprattutto. Non dentro se stessi. Come ci sente varcando la soglia degli "anta"?

Dino, per capire, abbandonò a 41 anni, dopo aver vinto il Mondiale a 40 e aver perso nel 1983 la finale di Coppa dei Campioni contro l', ad Atene. Chiuse lì la sua lunga carriera juventina. Carriera irripetibile, quella di SuperDino che diventò leggenda. Si diceva fosse vecchio, Zoff? Sì e no, forse sì, ma senza esagerare.

Buffon a 40 anni è già leggenda., col peso di un'età che non gli pesa. Gioca, s'infortuna, ritorna in campo, normale ciclo della vita calcistica, è lui il titolare, la prossima stagione si vedrà. Leggenda "giovane": basta scrutare e sentire il mondo che lo circonda, compagni e avversari di sempre, e in ogni angolo del Mondo. Chi ne parla, lo fadi aver stretto la mano a Gigi, di avere avuto in dono la maglia, un sorriso, un abbraccio, di avergli fatto un gol. Nessuno che lo immagini fuori dai pali della porta della Juventus.

Ha vintoe non la Champions. Ha vinto ile giocato in Serie B. Diciassette anni di, sei ale vent'anni disono la sua storia di Fenomeno. Le 858 partite in Serie A e le 175 in azzurro sono le cifre oltre le quali andrà: con la Juve di qui alla fine della stagione, è sicuro; in maglia azzurra se (ancora) ci sarà spazio.

Che sia il portiere più grande di sempre, oppure lui insieme a Zoff, il russoe l'ingleseimporta sì e no: Gigi è il top, impossibile essere migliori. E se sei il migliore a 40 anni prima di smettere è lecito pensarci su, al di là della voglia di stare di più coi suoi tre figli, o di sentire le lusinghe di Palazzo che lo vorrebbero nelladel futuro, poi si sa come vanno le cose per gli ex calciatori, o di progettare una carriera da dirigente alla Juve, oppure di dedicarsi alla carriera da allenatore, anzi no: da ct, dabeninteso, lo ha detto in una intervista di un paio di giorni fa.

Il 28 gennaio 2018 è una domenica "dedicata" per il calcio italiano e anche europeo e mondiale. Dedicata a Gianluigi Buffon, un fenomeno senza confini e senza "nemici", soprattutto senza tempo. La barriera degli "anta" fa parte dei discorsi, non di come ci si sente su un campo di calcio. Unha il diritto e anzi il dovere di pensarci: così gli auguri di oggi li possiamo estendere anche ai prossimi 41. Fra dodici mesi, e con la maglia della Juventus. Senza fretta...