"Tiki Taka", una stagione da record

30 maggio 2017

Non smette di stupire “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, che ieri sera, in occasione dell’ultima puntata stagionale, ha registrato l’11.11% di share sul pubblico attivo con 475.000 telespettatori totali. Arrivata alla quarta stagione, la trasmissione di Italia 1 condotta da Pierluigi Pardo si è confermata il punto di riferimento del panorama televisivo per tutti gli appassionati di sport e non solo, raccogliendo un ascolto medio pari al 9% di share commerciale e 469.000 spettatori.