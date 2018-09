"The Best Fifa 2018", Luka Modric miglior giocatore: battuto Ronaldo

24/09/2018

Luka Modric è il miglior giocatore del 2018 per la Fifa. Dopo esser stato già premiato dalla UEFA come calciatore dell'anno ed essere stato nomianto miglior giocatore della passata Champions e dei Mondiali di Russia 2018, il fuoriclasse del Real si è aggiudicato anche il prestigioso titolo "The Best FIFA 2018", battendo Ronaldo e Salah, che invece ha conquistato il "Puskas Award" per il miglior gol del 2018. Deschamps eletto miglior tecnico, Courtois miglior portiere.

"Sono onorato di essere qui. Prima di tutto congratulazioni a Salah e CR7, sono sicuro che entrambi avranno presto un'altra opportunità. Questo titolo non è solo mio, ma è anche dei miei compagni del Real e della Croazia, oltre che dei miei allenatori. Col lavoro ogni sogno può diventare realtà, questo riconoscimento è davvero meraviglioso. Grazie a tutti coloro che mi hanno votato". Queste le parole di Modric dopo aver ricevuto il premio che ha interrotto il decennale dominio di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nei riconoscimenti individuali della Federazione calcistica internazionale. Il giusto e atteso riconoscimento per una stagione straordinaria, che l'ha visto protagonista in Liga, in Champions League e ai Mondiali.

SALAH, DESCHAMPS E GLI ALTRI Il primo a ricevere un riconoscimento nella serata londinese è stato l'attaccante egiziano del Liverpool Mohamed Salah, considerato l'autore del più bel gol della stagione, la rete segnata con la maglia del Reds contro l'Everton il 10 dicembre scorso. A lui è andato il Premio Puskas, intitolato all'indimenticato attaccante dell'Ungheria, dell'Honved e del Real Madrid.



CR7 è stato inserito nella formazione ideale dell'anno, Fifa FifaPro World 11, che "schiera" anche David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, N'Golo Kante, Luka Modric e Lionel Messi. Miglior giovane del 2018 è risultato Kilyan Mbappé. Il premio per la miglior giocatrice è andato invece all'attaccante del Brasile Marta.



A vincere il Fifa The Best Award per la categoria allenatori è stato invece Didier Deschamps. Il tecnico della Francia campione del mondo ha superato il collega croato Zlatko Dalic, battuto nella finale del mondiale per 4-2, e Zinedine Zidane, che ha portato il Real Madrid alla conquista della sua terza Champions League consecutiva prima di dare le dimissioni lo scorso giugno. Come miglior portiere Fifa della stagione è stato scelto il n.1 del Belgio, Thibaut Courtois, da poco passato al Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea.







TUTTI I PREMI ASSEGNATI

MODRIC MIGLIOR GIOCATORE Congratulations, Luka Modric

Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

DESCHAMPS MIGLIOR TECNICO Congratulations, Didier Deschamps

Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/fGPE4tOMaL — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

COURTOIS MIGLIOR PORTIERE Congratulations, Thibaut Courtois

Winner of #TheBest FIFA Goalkeeper 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/N1XVG9uYTf — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

PREMIO FAIR PLAY A LENNART THY Congratulations, Lennart Thy

Winner of The FIFA Fair Play Award 2018 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/pW5ETt2Kmd — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

DONNE, LA MIGLIORE E' MARTA Congratulations, Marta

Winner of #TheBest FIFA Women's Player 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aCxCn2TIFy — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 24 settembre 2018

DONNE, PEDROS IL MIGLIOR TECNICO Congratulations, Reynald Pedros

Winner of #TheBest FIFA Women's Coach 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/dKDXBHW3km — FIFA Women's World Cup 🇫🇷 (@FIFAWWC) 24 settembre 2018

I MIGLIORI TIFOSI

Congratulations, Peru fans

Winners of the FIFA Fan Award 2018 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/HS0m6lcJzf — #TheBest (@FIFAcom) 24 settembre 2018

