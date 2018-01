"TEVEZ NON È UN TRADITORE"

7 gennaio 2018

Diego Maradona difende dalla critiche Carlos Tevez. L"Apache' e' tornato in patria, al Boca Juniors, dopo la conclusione della poco brillante esperienza in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua. L'ex attaccante della Juventus non ha lasciato il segno in campo: ha segnato solo quattro volte in campionato ed ha saltato meta' delle gare a causa degli infortuni e della scarsa forma. Di sicuro ha arricchito il conto in banca grazie all'incredibile stipendio di 730mila euro a settimana che gli garantiva la squadra cinese.