"Il 7 maggio nasce la nuova Lega di Serie A"

27 marzo 2018

La Lega calcio di Serie A ora corre. Spedita. A otto giorni dall'elezione alla presidenza, Gaetano Micciché ha già fissato la data di insediamento del nuovo (e tanto atteso) governo della Lega. L'annuncio: "Il 7 maggio la Lega di Serie A avrà la sua nuova governance". Un presidente, Un Cda, una gestione ordinaria come una vera a propria azienda". E' il passo decisivo verso un'efficienza che è rimasta come "paralizzata" negli ultimi anni a causa delle divisioni, insanabili, fra i 20 presidenti assemblea.



A questo punto, la novità: il vertice del 7 maggio non sarà nella sede istituzionale di Milano, bensì nel Palazzo del Coni a Roma. Questo perché due giorni dopo, all'Olimpico, ci sarà la finale di Coppa Italia Juventus-Milan. Lo ha spiegato il numero uno del Coni, nonché commissario della Lega, Giovanni Malagò: "La prossima assemblea del 7 maggio si terrà al Coni perché la Lega si trasferisce a Roma per la finale di Coppa Italia. In quella data l'obiettivo è completare gli organi di governance. E' un obiettivo ambizioso però ci proviamo. Se si riesce io il 7 maggio sera completo il mio mandato da commissario".