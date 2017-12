"CUTRONE POTEVA ESSERE DELL'INTER"

29 dicembre 2017

Mauro Bianchessi, ex responsabile dell'attività di base e scouting Under 14 dei rossoneri (adesso è alla Lazio) rivela al Corriere della Sera: "Nel 2006 per acquistare il cartellino spesi 1500 euro. Lo vidi in un provino il sabato: segnò 4 gol e convinsi il papà avvocato a firmare per noi. Quattro giorni prima aveva svolto un test per l'Inter e in quella partitella addirittura aveva segnato 8 reti. Ma i nerazzurri tergiversarono e quando si rifecero vivi Patrick ormai era nostro".