"Chiamatemi pure Trybala. Ma basta paragoni con Messi"

17 settembre 2017

Dybala, seconda tripletta in trasferta con la Juve. Otto gol in quattro gare. Felice? Di più: raggiante: "Due ne avevo fatte in Argentina e due adesso anche in Italia! Pinsoglio mi aveva detto, devi fare tripletta e così sono andato ad abbracciarlo. Anche mio fratello me lo aveva detto...".



Dalla depressione (anche sua) del Camp Nou al Mapei Stadium. E ci risiamo con i paragoni alla Messi... "Io sono me stesso, i paragoni con Messi non che non mi piacciano, ma nessuno ha fatto quello che ha saputo fare lui. E quel che sta facendo. Io non voglio essere lui, voglio fare i miei gol, vincere i miei trofei. Spero che Pinsoglio mi dia altri consigli...". Ora invocano un altro nuovo nome: Trybala. "Trybala? fate voi...".