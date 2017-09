Notizie dal mondo del calcio Tutte le news in tempo reale

13/09/2017

Tempo reale

13/09 Le news di giornata

20:20 CHIEVO, CAMPEDELLI INAUGURA IL GEMELLAGGIO CON IL DALMINE Giornata a Dalmine per il presidente del Chievo, Luca Campedelli. Il numero uno del club gialloblù è stato prima ricevuto dal sindaco Lorella Alessio, poi ha presenziato per l'inizio del gemellaggio con il club locale incontrando anche i ragazzi del vivaio nel teatro comunale. Blitz di un giorno per il presidente Campedelli, domenica è invece attesa la sua presenza in tribuna per il match tra i clivensi e l'Atalanta al Bentegodi. I gialloblù saranno chiamati al riscatto, dopo la vittoria all'esordio sul campo dell'Udinese è arrivato il doppio ko contro Lazio e Juventus.

18:29 UDINESE IN LUTTO: È SCOMPARSO ANGELO CUPINI Udinese in lutto, la società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale si stringe attorno attorno alla famiglia di Angelo Cupini, ex bianconero classe 1958, venuto a mancare questa mattina all’ospedale di Udine. “Mezzala infaticabile, ha indossato i nostri colori in 14 presenze nel campionato 1979/80 e ha calcato i campi della Serie A altre 53 volte con Lazio e Bari. Nella formazione bianconera Cupini ha esordito il 30 dicembre 1979 a Catanzaro (1-1), quando subentrò al 28' della ripresa ad Arrigoni. In seguito disputò altre tredici gare partendo sempre nell’undici iniziale”. Suo compagno di squadra all'epoca era Luigi Delneri, attuale tecnico dei friulani.

18:02 L'INTER VERSO IL CROTONE L'Inter capolista, senza impegni europei, continua la preparazione a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato: l'occasione ci sarà sabato alle 15 allo stadio Scida di Crotone. Per la truppa agli ordini di Luciano Spalletti, oggi allenamento odierno al Centro Sportivo Suning iniziato con un lavoro di forza e stabilità con l'ausilio dei pesi, il riscaldamento termina in campo con degli esercizi di rapidità, cambi di direzione e scatti. A seguire squadra divisa in due gruppi per una parte tattica, poi il gruppo si ricompatta per una partitella a campo ridotto 11 contro 11 e mini-tempi da tre minuti ad alta intensità. Domani la conferenza stampa di Spalletti domani alle 15.

17:37 ZEKHNINI: "LA FIORENTINA È UN SOGNO CHE SI AVVERA" Già una presenza in Serie A e la possibilità quest'anno di mettersi ancora in luce, Rafik Zekhnini è entusiasta dell'avventura che sta vivendo a Firenze. Il 19enne attaccante norvegese della Fiorentina in una lunga intervista rilasciata al portale svenskafans.com ha spiegato le sue sensazioni per questa prima parte di stagione: “La Serie A è molto divertente e sono felice di far parte di questo progetto, è un sogno giocare in questo campionato. Mi fa piacere essere riuscito a convicere il club viola ad investire su di me, il mio lavoro alla fine ha pagato. L'esordio contro l'Inter è uno di quei momenti che non dimenticherò più, un sogno che si è avverato”.

17:16 BUCCHI COPRE IL SASSUOLO, BERARDI RISCHIA IL POSTO Serve una scossa al Sassuolo di Bucchi che in questa prima parte di stagione non è ancora riuscito ad ingranare. I neroverdi sono ancora alla ricerca di un'identità e nel prossimo turno avranno di fronte una Juventus sicuramente arrabbiata dalla sconfitta con il Barcellona. Bucchi, intanto, sta studiando un possibile cambio di modulo, magari rinunciando alle tre punte per coprirsi un po' di più in fase difensiva. Un'idea che nasce dalle condizioni fisiche non brillanti di Berardi e la possibilità di affidarsi a Politano e Falcinelli, entrambi più abituati ad agire in un attacco a due.

17:15 BENEVENTO, CICIRETTI E D'ALLESSANDRO INCONTRANO LE GIOVANILI Una città intera che aspetta il derby contro il Napoli, cresce l'entusiasmo a Benevento dove la squadra continua la preparazione in vista della sfida del San Paolo in programma domenica allo stadio San Paolo alle ore 15. Domani pomeriggio l'allenatore Marco Baroni, ex calciatore del Napoli e vincitore con gli azzurri di uno scudetto, incontrerà la stampa per una conferenza dove spiegherà il momento dei sanniti. Intanto a Benevento è iniziata ufficialmente la stagione della scuola calcio, un primo giorno speciale per i tanti giallorossini che hanno incontrato i calciatori della prima squadra Amato Ciciretti e Marco D’Alessandro interventuti all'inaugurazione della stagione.

16:34 TORINO, VALDIFIORI: "RIENTRO SETTIMANA PROSSIMA" Mirko Valdifiori ai microfoni di Torino Channel ha parlato delle sue condizioni fisiche. Un problema al ginocchio al momento non gli consente di essere a disposizione di Sinisa Mihajlovic, ma spera presto di tornare disponibile: “Sono fuori da un mesetto - ha spiegato l'ex centrocampista del Napoli - adesso dopo un po' di palestra finalmente sono tornato a correre e spero di aggregarmi al gruppo quanto prima possibile, anche perché stare fuori non è facile. È la prima volta che mi capita un infortunio del genere, devo dire che è dura non lavorare con il pallone e fare solo esercizi di forza. Spero per la prossima settimana di tornare a lavorare con il gruppo”.

16:32 CROTONE: ARISTOTELES E TONEV IN GRUPPO Tutti gli sforzi del Crotone sono concentrati per la prossima sfida che vedrà i calabresi affrontare l'Inter sabato alle ore 15 allo Scida. Nella seduta mattutina, la squadra agli ordini dello staff tecnico e dell'allenatore Davide Nicola ha svolto prima lavoro di forza in palestra, poi un riscaldamento tecnico, un lavoro tattico e una partitella a campo ridotto. Cure e lavoro personalizzato per Nalini, mentre Aristoteles e Tonev hanno lavorato con il gruppo.

15:22 BOLOGNA: DIFFERENZIATO PER DE MAIO, DESTRO E DI FRANCESCO Continua la preparazione del Bologna di Roberto Donadoni per la sfida che lo vedrà impegnato sabato (ore 18) al Franchi di Firenze contro i viola. Nella seduta mattutina di allenamento a Casteldebole la squadra si è allenata con una serie di esercitazioni tecnico-tattiche concluse con una partitella a tema. Non si è allenato Domenico Maietta a causa di un risentimento al pettineo. Lavoro personalizzato per Sebastien De Maio, Mattia Destro e Federico Di Francesco.

15:21 JUVE, DE SCIGLIO: ESCLUSE LESIONI GRAVI La Juve ha counicato che "Mattia De Sciglio è stato sottoposto ad accertamenti strumentali presso il JMedical, che hanno escluso la presenza di lesioni di grave entità nell'area traumatizzata (il terzo distale della gamba destra). Tuttavia, in considerazione della brevità del tempo trascorso dall'infortunio, oltre al monitoraggio clinico quotidiano si renderanno necessari ulteriori controlli strumentali nei prossimi giorni".

15:07 DZEKO: "NON HO CRITICATO DI FRANCESCO" Tanta amarezza, ma nessuna critica. All'indomani del pari interno con l'Atletico Madrid in Champions League, e dopo aver dichiarato di sentirsi un po' solo in attacco, Edin Dzeko spiega via social il senso delle sue parole. "Quella di ieri e stata una gara molto difficile, combattuta pallone su pallone. Avrei voluto dare un contributo maggiore ma in gare del genere non è sempre facile, per questo a fine gara non ero molto soddisfatto - sottolinea l'attaccante della Roma -. Mi dispiace però che le mie parole siano state interpretate come una critica. Penso invece che gli insegnamenti del mister sono quelli giusti e impegnandoci al massimo otterremo i risultati che vogliamo! Daje Roma!".

13:49 LEGA SERIE B: DOMANI BALATA SARA' COMMISSARIO E' fallito anche l'ultimo tentativo di eleggere il nuovo presidente della Lega Serie B, che pertanto viene commissariata. L'assemblea convocata oggi a Milano nella sede della Lega calcio in via Rosellini, la sesta con funzioni elettive, ancora una volta non ha raggiunto il numero legale. Erano soltanto 12 le società presenti, tre in meno del quorum necessario di 15 a raggiunge il numero legale. Pertanto Mauro Balata, 54enne avvocato romano già procuratore federale interregionale in Figc, dalla giornata di domani assumerà ufficialmente l'incarico di commissario della Lega Serie B.

13:19 MILAN, I CONVOCATI PER VIENNA Allenamento di rifinitura stamattina per i rossoneri di Montella, una seduta aperta con un lungo discorso del tecnico in vista dell’esordio nei gironi di Europa League di domani. La seduta è poi continuata con scatti e allunghi sulla breve distanza, poi fase tattica e partitella finale. Andrea Conti ha svolto lavoro personalizzato. Al termine della seduta sono stati diramati i convocati per la sfida di domani, ore 19, all'Ernst Happel Stadion contro l’Austria Vienna: portieri A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; difensori Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Zapata; centrocampisti Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli e Montolivo; attaccanti Cutrone, Kalinic, André Silva e Suso.

13:03 VERONA, FERRARI E ZACCAGNI DISPONIBILI Allenamento mattutino per il Verona di Fabio Pecchia che al centro sportivo Il Paradiso di Peschiera ha svolto una seduta fatta prima di un intenso riscaldamento, per poi concentrarsi su uno specifico lavoro di forza in palestra. Al termine della seduta lavoro in campo fatto di esercitazioni sul possesso palla e poi una partitella. Da segnalare il rientro in gruppo di Ferrari e Zaccagni, mentre Cerci e Souprayen hanno svolto lavoro differenziato. Solo terapie per Fares e Felicioli.

12:46 GENOA, PASSIONE ALLE STELLE: QUASI 18MILA ABBONAMENTI La passione dei tifosi del Genoa è risaputa, ma i dati della campagna abbonamenti continuano a confortare la società rossoblù che nella giornata di ieri ha raggiunto 17.400 abbonamenti. Trecento tessere sono state consegnate negli ultimi tre giorni dopo la riapertura della campagna avvenuta dopo l’esordio casalingo contro la Juventus, e la società conta di raggiungere quota 20mila entro le ore 19 di domenica, quando terminerà la campagna abbonamenti “Sarò Sempre con Te”.

11:54 SAMP, ZAPATA: "IL NAPOLI MI HA TRATTATO MOLTO MALE" Duvan Zapata non vede l’ora di scendere in campo con la sua nuova maglia della Sampdoria, e nel frattempo non le manda a dire al Napoli che durante gli ultimi mesi, prima della cessione ai blucerchiati, gli ha riservato un trattamento che il colombiano spiega così: “Prima della firma con la Samp sono stato chiuso diverse ore in hotel e pregavo affinché Ferrero mantenesse la promessa di ingaggiarmi. Al Napoli – ha spiegato in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX – non mi hanno trattato bene nell’ultimo periodo. Quando ti valutano così tanto, dovrebbero anche seguirti, farti sentire importante, come ha fatto Ferrero. Invece per due mesi mi sono allenato da solo e non ho fatto neanche una partita amichevole. Sono state settimane dure, per il Napoli non esistevo”.

11:40 NAPOLI, DUE DUBBI PER SARRI VERSO LO SHAKHTAR Il Napoli di Sarri si presenta all’esordio stagionale nella fase a gironi della Champions League in grande forma. Il tecnico degli azzurri ha solo due dubbi da sciogliere riguardanti l’undici di partenza per la sfida di stasera: uno riguarda la mediana con Jorginho reduce da qualche problema muscolare e Diawara, favorito, a contendersi il posto tra Allan e il confermatissimo Hamsik, l’altro è tra Mertens e Milik con il polacco pronto per il ruolo di centravanti con Insigne e Callejon a formare il tridente. Tra i pali Reina, difesa titolare con da destra Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam.

12/09 Le news di giornata

20:40 ROMA, YOUTH LEAGUE AMARA CON TOTTI IN TRIBUNA Esce ridimensionata la Roma all'esordio nella Youth League. I giallorossi cadono sul campo "Tre Fontane" contro l'Atletico Madrid. Le reti di Salido e Navarro regalano il doppio vantaggio agli spagnoli, la replica della squadra di Alberto De Rossi è arrivata troppo tardi: a un quarto d'ora dal triplice fischio Masangu ha accorciato le distanze per il 2-1 finale. La sconfitta è arrivata sotto lo sguardo di Francesco Totti, del direttore sportivo Monchi e di Bruno Conti, presenti in tribuna per assistere alla partita. Inizio in salita per i giovani giallorossi, nell'altra partita del girone il Chelsea ha superato per 5-0 il Qarabag.

20:25 LAZIO, MURGIA PRENOTA UNA MAGLIA DA TITOLARE Fa la conta delle assenze Simone Inzaghi in vista della trasferta contro il Genoa in programma domenica. Alle assenze degli infortunati Felipe Anderson, Nani e Wallace si aggiunge anche la squalifica di Parolo, fermato per un turno dal giudice sportivo. Per sostituire il mediano scalpita Alessandro Murgia, ancora a secco di minutaggio in campionato e autore del gol del definitivo 2-3 nella finale di Supercoppa al cardiopalma contro la Juventus, quando riuscì a decidere le sorti della partita entrando a dieci minuti dalla fine. Per lui domenica sul campo del Genoa ci potrebbe essere l'esordio stagionale dal primo minuto.

19:11 CROTONE: TROTTA BRILLA IN ALLENAMENTO, DIFFERENZIATO PER NALINI E TONEV Prima seduta di allenamento di questa settimana per il Crotone, in vista della sfida in programma contro l'Inter sabato alle ore 15 allo Scida. Seduta di lavoro agli ordini di Nicola al nuovo centro sportivo dell'Antico Borgo. I rossoblù hanno iniziato la sessione con l’analisi video e, successivamente, al lavoro per carichi di forza funzionale, poi riscaldamento tecnico, partite a pressione e per chiudere, una partitella a campo ridotto di circa quindici minuti in cui sono state messo a segno due reti, entrambe realizzate da Trotta. Nalini non ha partecipato alla seduta, effettuando un lavoro personalizzato, differenziato anche per Tonev e Romero, quest'ultimo rientrato dal Venezuela e che verrà presentato domani.

18:56 SASSUOLO: DIFFERENZIATO PER ACERBI, SI FERMA BERARDI È ricominciata oggi la preparazione del Sassuolo per preparare il prossimo impegno di campionato, che vedrà i neroverdi impegnati domenica nel lunch match delle 12,30 contro la Juventus. La preparazione è ricominciata sul campo dello Stadio Ricci prima con un riscaldamento, poi con lavoro aerobico, possessi palla, partitella su campo ridotto e in chiusura lavoro metabolico per i calciatori che non hanno giocato domenica a Bergamo. Lavoro differenziato per Francesco Acerbi e Francesco Magnanelli, fermo Domenico Berardi per una lesione lacero-contusa suturata al collo del piede sinistro riportata nel match contro l'Atalanta. Domani la squadra sosterrà al mattino i test Mapei sul sintetico di Fiorano, nel pomeriggio allenamento al Ricci.

18:52 CAGLIARI, ALLENAMENTO DIFFERENZIATO PER VAN DER WIEL E RAFAEL È tornato al lavoro oggi pomeriggio il Cagliari, una volta messi in cascina i tre punti conquistati alla Sardegna Arena contro il Crotone. Calciatori e staff tecnico della squadra rossoblù si sono ritrovati ad Asseminello per la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida contro la Spal, in programma domenica alle ore 15 a Ferrara. Van der Wiel ha svolto un allenamento personalizzato lavorando sia in palestra che in campo, differenziato anche per Rafael che prosegue nel recupero dall’infortunio al polso. Per il gruppo, invece, prima parte dell’allenamento in palestra con esercizi di attivazione. La seduta è proseguita in campo con esercitazioni dedicate a tecnica e possesso palla. Per i portieri tecnica podalica e sviluppo della forza esplosiva con gesto tecnico.

18:50 MILAN, IL DOTTOR MAZZONI: "CONTI STA GUARENDO, BONAVENTURA E ROMAGNOLI OK" Il dottor Mazzoni, medico sociale del Milan, in un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club rossonero ha fatto luce sulle condizioni fisiche di alcuni degli infortunati nella rosa a disposizione del tecnico Vincenzo Montella: “Per quanto riguarda Andrea Conti ha avuto una distorione alla caviglia che si era gonfiata parecchio, dopo una settimana la situazione è migliorata ma non si può definire guarito. Bonaventura ha completamente recuperato, mentre Romagnoli sta bene e si sta allenando con regolarità. La condizione della squadra - ha concluso il dottor Mazzoni - in generale è buona. Sono tutti a disposizione tranne Conti”.

18:27 BENEVENTO, LAZAAR: "SENZA PAURA A NAPOLI" L'esterno Achraf Lazaar rialza la testa al Benevento, fanalino di coda del campionato di Serie A fermo a 0 punti dopo le prime tre giornate di campionato: “Abbiamo personalità - ha spiegato alla trasmissione televisiva Ottogol - purtroppo con il Torino abbiamo fatto bene per novanta minuti, ma alla prima disattenzione siamo stati puniti. Questo significa giocare in Serie A, è molto diverso dal calcio inglese. La sfida con il Napoli? Sarà dura, loro sono un gruppo affiatato e giocano insieme da molto tempo. Daremo il massimo per fare la nostra partita e tornare dal San Paolo con un risultato positivo”.

17:47 LEGA DI B: GIOVEDI' ARRIVA IL COMMISSARIO È ancora muro contro muro fra i club alla vigilia dell'ultima assemblea a disposizione della Lega B per eleggere un nuovo presidente. In caso di nuova fumata nera, da giovedì l'avv. Mauro Balata assumerà il ruolo di commissario, come deciso dal Consiglio federale del 4 settembre. Il fronte guidato dal presidente della Lazio e patron della Salernitana Claudio Lotito intende nuovamente disertare la riunione facendo mancare il numero legale, se non verrà ritirata la candidatura di Andrea Corradino, vicepresidente dello Spezia nonché vicepresidente di Lega da poco decaduto. È saltato anche il tavolo di confronto proposto per oggi dal reggente della Lega B, Ezio Maria Simonelli, che ha raccolto poche adesioni.

17:16 CHIEVO, MARAN PENSA A RIGONI E GARRITANO CONTRO L'ATALANTA Il ko in casa della Juventus non ha scalfito le certezze del Chievo, che già dal prossimo impegno vorrà tornare a fare punti e, per farlo, probabilmente l'allenatore Maran cambierà qualcosa nell'undici titolare che presenterà al Bentegodi domenica, alle ore 18, quando arriverà l'Atalanta. Possibile la riconferma della coppia d'accatto formata da Pucciarelli e Inglese, mentre da primo minuto potrebbero rivedersi il difensore Cesar e i centrocampisti Rigoni e Garritano. Per Sorrentino sarà, quella contro gli orobici, la 201esima partita con la maglia dei mussi volanti, sperando di festeggiarla diversamente rispetto all'ultima circostanza in casa della Juventus.

17:09 FIORENTINA, BIRAGHI: "PER ME UNA GRANDE OCCASIONE" Cristiano Biraghi ancora esulta per la prestazione che la sua Fiorentina ha offerto nell'ultima circostanza, a Verona contro l'Hellas per un 5-0 della Viola che ha sancito il ritorno alla vittoria della squadra di Stefano Pioli: “Le prestazioni c'erano sempre state, anche se con qualche errore di troppo forse. Credo che al Bentegodi - ha spiegato l'esterno sinistro viola a Lady Radio - sia davvero iniziato il nostro campionato. Dobbiamo migliorare in molte cose, ci sono tanti nuovi, ma abbiamo qualità. La Fiorentina per me è un'occasione importante, è un grande club, uno dei primi in Italia quindi sono contento. Indossare questa maglia mi dà una certa emozione”.

16:56 GENOA, NESSUNA FRATTURA PER BIRASCHI Non solo per Gianluca Lapadula, il Genoa può tirare un sospiro di sollievo anche per quanto riguarda le condizioni fisiche di Davide Biraschi. Il difensore, uscito anzitempo nella sfida di domenica disputata dai rossoblù in casa dell'Udinese, era uscito anzitempo per un duro contrasto con Behrami. Un trauma alla tibia che si temeva potesse costargli uno stop molto lungo, ma gli esami hanno escluso fratture. Il difensore, dunque, potrebbe tornare disponibile già per la prossima sfida del Grifone, in programma domenica sera al Ferraris contro la Lazio, ma le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno.

16:48 LA SAMP RIPRENDE A CORRERE: DIFFERENZIATO PER DODÒ Due giorni di riposo per la Sampdoria di Marco Giampaolo dopo il rinvio della sfida contro la Roma di sabato scorso. Riposo domenicale e ieri, da oggi i blucerchiati hanno ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno, a Torino contro i granata domenica alle ore 15. Prima test di valutazione morfo-funzionale e di performance, poi sedute di attivazione tecnica, possesso-palla tattico e partitelle in spazi ridotti e di concludere con lavoro aerobico intermittente. Dodò ha saltato la seduta e ha svolto lavoro differenziato. Domani doppia seduta di allenamento per ritrovare la condizione migliore.

16:06 UDINESE, POZZO: "THEREAU INSOFFERENTE, MAXI LOPEZ IDEALE" Il presidente dell'Udinese, Gianpaolo Pozzo, è tornato a parlare per commentare gli ultimi movimenti di mercato dei friulani spiegando: “La cessione di Thereau alla Fiorentina? Era ormai insofferente - ha spiegato ai microfoni di Telefriuli - e poi non rientrava nemmeno negli schemi del mister, ci voleva un sostituto e con Maxi Lopez abbiamo trovato chi corrisponde a ciò che voleva il mister. Mi piace Barak, ragazzo giovanissimo appena arrivato è subito domenica titolare, ha dimostrato personalità. La nostra vocazione è sempre stata quella di far crescere i giovani e continueremo a farlo”.

15:31 BOLOGNA, PALACIO È GIÀ NEL CUORE DEI TIFOSI ROSSOBLÙ Rodrigo Palacio è già nel cuore dei tifosi del Bologna. “El trenza” nonostante il ko della sua squadra domenica sera al Dall'Ara contro il Napoli, è stato eletto miglior giocatore della partita dai tifosi del Bologna, come si legge sul sito ufficiale della società rossoblù: “Rodrigo ha ottenuto il- 54,61% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio. Al secondo posto con il 21,71% dei voti Simone Verdi, in terza posizione con il 7,24% Filip Helander”. Intanto prosegue la vendita dei tagliandi per Bologna-Inter in programma martedì prossimo alle 20,45 al Dall'Ara, con i biglietti della Curva Bulgarelli già esauriti.

14:58 TORINO, OBI FUORI DUE SETTIMANE: SALTA IL DERBY CON LA JUVE Il Torino perde Joel Obi in vista del derby con la Juventus in programma tra due settimane. Il club granata attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto un bollettino medico che chiarisce l'entità degli infortuni di Obi, appunto, Acquah e Boyè: "Accertamenti strumentali per Acquah, Obi, usciti anzitempo domenica a Benevento, e per Boyè per l'infortunio rimediato nella fase della preparazione precampionato a Stans. Gli esami hanno evidenziato per Joel Obi una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra: previsti accertamenti strumentali di controllo tra 10/15 giorni. Di minore entità l’infortunio occorso ad Afriyie Acquah: sofferenza muscolare al bicipite della coscia sinistra per la quale, giorno per giorno, se ne valuterà l’evoluzione clinica. Gli esami per Boyè, infine, hanno confermato i progressi evidenziati negli ultimi allenamenti personalizzati: l’attaccante nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo con i compagni".

13:48 GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO A PAROLO, PEZZELLA E BERTOLACCI Un turno di squalifica ad Andrea Bertolacci (Genoa), Marco Parolo (Lazio) e Giuseppe Pezzella (Udinese). Lo ha stabilito il giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea al termine della terza giornata di campionato.

12:49 SAMP-ROMA: POSSIBILE IL RIMBORSO DEL BIGLIETTO Il rinvio di Sampdoria-Roma, causa maltempo, ha portato la società blucerchiata ad offrire l'eventuale rimborso del tagliando a coloro i quali, una volta decisa la data del recupero, non potranno assistere al match: “L’U.C. Sampdoria comunica che tutti i biglietti acquistati per Sampdoria-Roma di Serie A TIM 2017/18 sono da considerarsi validi per il recupero della gara (data ancora da definire). La società rende noto al contempo che tutti gli accessi rilasciati con tariffa omaggio, servizio e per i portatori di handicap sono da considerarsi annullati”. Mentre per quanto riguarda il rimborso, coloro i quali volessero richiedere il rimborso del biglietto potranno farlo recandosi a partire oggi, martedì 12 settembre, al medesimo punto vendita che ha emesso il tagliando. Sarà possibile annullare l’acquisto entro e non oltre le ore 19 di venerdì 13 ottobre.

12:41 NAPOLI: STASERA FINISCE IL SILENZIO STAMPA Il silenzio stampa del Napoli, che durava sin da inizio stagione, è finito. A comunicarlo la stessa società partenopea attraverso il suo account Twitter: “Il silenzio stampa deciso dalla Sscn è finito e dalla conferenza stampa di questa sera in Ucraina riprendono le nostre attività media”. Domani ci sarà il debutto in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e la scelta della società partenopea arriva proprio alla vigilia della delicata sfida. Una decisione che, al contempo, evita al club di De Laurentiis anche le salate multe previste dalla Uefa in caso di rifiuto nel rilasciare dichiarazioni prima e dopo i match.

12:07 VERONA, F. ZUCULINI: "PRESTO TORNEREMO COMPETITIVI" L'inizio di stagione del Verona non è stato certo positivo con un solo punto raccolto in tre partite, ma il centrocampista Franco Zuculini cerca di tirare su il morale della truppa dell'Hellas. Al momento infortunato, a breve potrebbe ritrovare il campo: “L'Hellas può fare di meglio, ci stiamo conoscendo e a breve torneremo la squadra che vogliamo. Sono sicuro che raccoglieremo i frutti del lavoro che stiamo facendo. Il 5-0 con la Fiorentina è stato un risultato troppo duro, ma ci può insegnare a stare compatti e ad avere fiducia in noi stessi. Ai nostri tifosi chiediamo solo un po' di pazienza”.

11:56 RANIERI: "LA JUVE E' UNA MACCHINA PERFETTA" "La Juventus è una macchina perfetta e avrà voglia di vincere ancora". Non ha dubbi il tecnico Claudio Ranieri sulla forza dei bianconeri, ma considera apertissima la lotta per lo scudetto: "Il campionato sarà equilibrato - ha dichiarato ai microfoni di RadioUno - perchè le altre si stanno avvicinando. Il Napoli sa mantenere costante il ritmo di gioco e dovrà lottare per il primo posto, se la può giocare tranquillamente con la Juventus fino alla fine. Il Milan sta facendo un buon lavoro, ma è difficile avere tutto e subito; Montella sta comunque facendo un buon lavoro plasmando la squadra".

11:54 NAPOLI, VERSO IL TUTTO ESAURITO PER LO SHAKHTAR Mentre il Napoli si gode il primato in classifica dopo la splendida vittoria di Bologna, gli azzurri hanno ripreso già stamattina a lavorare per preparare l'esordio nella fase a gironi della Champions League contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina mercoledì. Gruppo al completo, soltanto il difensore Vlad Chiriches si è allenato a parte per una lieve lussazione alla spalla che lo ha costretto all'uscita dal campo nella gara di Bologna. In città intanto cresce la febbre anche per il derby che opporrà gli azzurri al Benevento domenica alle ore 15 allo stadio San Paolo. La prevendita dei tagliandi, infatti, conta già 25mila biglietti venduti per un appuntamento che darà lustro a tutta la Campania in Serie A.