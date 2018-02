Calcio amarcord: una manita che vale lo scudetto, rivivi Milan-Sampdoria 5-1 del 1992

15 febbraio 2018

E' la 27esima giornata della stagione '91/92 e a San Siro si presenta la detentrice dello scudetto, la Sampdoria. Ad attendere gli uomini di Boskov però, c'è un Milan che in questo campionato non ha mai perso finora. I presupposti annunciano una gara interessante, combattuta e il campo lo conferma. Per vedere il primo gol bisogna attendere più di mezz'ora. La rete di Rijkaard sblocca la gara e da quel momento il gruppo di Capello mostra i muscoli: Evani, Van Basten e Massaro, il Milan cala il poker e concede alla Sampdoria solo il gol di Vialli. A fine partita Albertini fissa il punteggio sul definitivo 5-1 che chiude una gara che sa di passaggio di testimone tricolore. La vittoria del Torino nel derby della Mole nella stessa giornata, aiuterà ulteriormente gli uomini di Capello e a fine stagione sarà scudetto rossonero.



Rivivi le emozioni di Milan-Sampdoria 5-1 nel servizio di Pressing.