Calcio amarcord: testa di Ronaldinho e il derby è rossonero, rivivi Milan-Inter 1-0 del 2008

17 gennaio 2018

Ronaldinho ha annunciato l'addio al calcio, nonostante non giocasse più ormai dal 2015. I tifosi del Milan ricordano, soprattutto, il suo primo gol con la maglia rossonera: di testa, nel derby del 2008 vinto contro l'Inter per 1-0.



LA PARTITA

Ancelotti sceglie in attacco Ronaldinho, Kakà e Pato, mentre Mourinho affianca a Ibrahimovic Quaresma. La partita, bloccata all'inizio, si accende alla mezz'ora: alcune occasioni da entrambe le parti, poi il gol. Kakà mette sulla testa di Ronaldinho la palla giusta che batte Julio Cesar. L'Inter protesta contro l'arbitro Morganti per un dubbio fuorigioco sul cross di Kakà nell'azione del gol e non gradisce la direzione di gara neanche per l'espulsione di Burdisso (doppia ammonizione) e l'allontanamento di Materazzi dalla panchina. I nerazzurri però in campo non riescono a far male . Nel secondo tempo Mourinho inserisce Adriano e Cruz e Julio Cesar evita il raddoppio rossonero bloccando Shevchenko. Al 95' è Ibrahimovic ad avere la palla del pareggio tra i piedi, ma sbaglia e il risultato non cambia. Derby al Milan



