Calcio amarcord: rossoneri a valanga al Friuli, rivivi Udinese-Milan 0-4 del 2006

1 febbraio 2018

E' il 19 marzo del 2006: manca poco al quarto di finale di Champions che il Milan disputerà, e vincerà, contro il Lione, ma manca poco soprattutto a 'Calciopoli', lo scandalo che sconvolgerà il mondo del calcio e la classifica finale di serie A di quella stagione, con lo scudetto assegnato all'Inter, la Juventus retrocessa in serie B e il Milan penalizzato di 30 punti. La sfida contro l'Udinese arriva alla 30.a giornata e i rossoneri col minimo sforzo ottengono il massimo risultato. La prima firma è di Schevchenko che batterà due volte De Sanctis. In mezzo la rete di Gilardino, mentre Seedorf chiuderà il poker finale calato in una giornata nerissima per l'Udinese, incapace di reagire alla forza degli uomini di Ancelotti.



Rivivi le emozioni di Udinese-Milan 0-4 nel servizio di Controcampo.