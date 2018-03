Calcio amarcord - Ronaldo torna Fenomeno, rivivi Inter-Verona 3-0 del 2001

28 marzo 2018

Il recupero della 6ª giornata della stagione 2001-2002 si gioca in un turno infrasettimanale di metà dicembre. L'Inter ospita a San Siro il Verona di Malesani, pensa alla classifica e alla conquista di punti fondamentali, ma la scena poco dopo l'inizio della gara se la prende Ronaldo. L'infortunio e il difficile recupero, diventano un ricordo nel corso di una partita che l'attaccante gioca da vero Fenomeno. Aiuta il gioco della squadra, ispira il gol di Vieri che porta in vantaggio i padroni di casa e poi segna. Ronaldo a distanza di 5 minuti realizza una doppietta che fissa il risultato definitivo sul 3-0. Il successo contro il Verona permette all'Inter di prendersi momentaneamente la vetta della classifica, ma la notizia più importante per i tifosi nerazzurri è il ritorno in grande stile di Ronaldo. Cuper lo sostituisce a un quarto d'ora dalla fine e per lui è una standing ovation.



