Calcio amarcord: Mancini inarrestabile, rivivi Sampdoria-Inter 0-2 del 2007

16 marzo 2018

Nella stagione 2006/2007 l'Inter fa collezione di vittorie consecutive: quella conquistata con la Samp è la numero 14. Un successo che è merito dei nerazzurri, ma anche dell'episodio che a inizio gara condiziona il match: minuto 6, Delvecchio colpisce Materazzi con una testata, l'arbitro Rizzoli non ha dubbi e lo espelle. La Samp gioca praticamente tutta la partita in inferiorià numerica, regge il colpo solo mezz'ora, poi cade. Ibrahimovic sblocca il risultato in chiusura di primo tempo, mentre alla mezz'ora della ripresa Maicon raddoppia. La Samp di Novellino cade sotto i colpi di un'Inter che a fine stagione collezionerà 17 vittorie consecutive, un record, e conquisterà lo scudetto con 22 punti di distacco dalla Roma seconda.



Rivivi le emozioni di Sampdoria-Inter 0-2 nel servizio di Controcampo.