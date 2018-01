Calcio amarcord: la vittoria arriva nel finale con Strasser, rivivi Cagliari-Milan 0-1 del 2011

17 gennaio 2018

Allegri si presenta al Sant'Elia senza 10 uomini, compreso il più in forma del momento, lo squalificato Ibrahimovic. C'è da difendere il primato in classifica per il Milan, ma i rossoneri fanno fatica e rischiano molto contro un Cagliari che tiene bene il campo. La squadra di Donadoni nel primo tempo colpisce un palo con Canini, mentre il Milan ha un paio di occasioni con Pato e Robinho. Alla mezz'ora del secondo tempo l'ingresso di Cassano sposta gli equilibri: il rossonero è ispirato e a 5 minuti dalla fine raccoglie il tacco di Robinho e serve un liberissimo Strasser che segna il gol partita. Il Milan si laurea campione d'inverno e approfitta, nella stessa giornata, degli stop di Juve e Lazio, facendo un allungo importante in chiave scudetto.



Rivivi le emozioni di Cagliari-Milan 0-1 del 6 gennaio 2011 nel servizio di Controcampo.