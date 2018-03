Calcio amarcord: l'ultimo gol di Careca in azzurro non basta, rivivi Napoli- Genoa 2-2 del 1993

15 marzo 2018

L'altalena del Napoli continua. La stagione '92/'93 è complicata per i partenopei, vivono di alti e bassi e la sfida contro il Genoa a 4 giornate dalla fine è la fotografia del campionato. Bastano 10 minuti ai padroni di casa per andare in vantaggio col gol di Careca n° 96, l'ultimo in maglia azzurra. Il gioco degli uomini di Ottavio Bianchi convince e arriva anche il doppio vantaggio di Ciro Ferrara. Poi però inizia l'amnesia del Napoli. È Caricola che riapre la gara a fine primo tempo, mentre nella ripresa viene espulso Carbone per fallo di mano e l'ex Padovano sul conseguente rigore fissa il 2-2 finale. Occasione sprecata per il Napoli che chiuderà quella stagione a metà classifica.



Rivivi le emozioni di Napoli-Genoa 2-2 nel servizio di Pressing.