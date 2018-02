Calcio amarcord, bomber Crespo colpisce ancora, rivivi Napoli-Lazio 2-4 del 2001

9 febbraio 2018

E' la 30esima giornata della stagione 2000-2001 e la sfida fra Napoli e Lazio è un testa-coda: i biancocelesti vogliono tenere il passo delle prime della classe Roma e Juve, mentre il Napoli lotta in fondo alla classifica. Il botta e risposta fra Amoruso e Crespo tiene il risultato in pareggio, 2-2, fino all'inizio del secondo tempo. Poi la Lazio dilaga coi gol di Nedved e Ravanelli, completando il poker biancoceleste. Gli uomini di Zoff si prendono un successo importantissimo, mentre per il Napoli la permanenza inserie A diventa sempre di più un miraggio.



Rivivi le emozioni di Napoli-Lazio 2-4 nel servizio di Controcampo.