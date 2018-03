Calcio amarcord: Baggio e i suoi primi 4 gol in A, rivivi Juventus-Udinese 5-1 del 1992

7 marzo 2018

E' la 9.a giornata della stagione 1992/93, la Juventus sente ancora nelle orecchie i fischi dei suoi tifosi dopo il pareggio in Coppa Uefa contro il Panathinaikos. Il pubblico vuole una reazione, si aspetta un risultato e una prestazione convincente e viene accontentato. Bastano 20 minuti agli uomini di Trapattoni per andare in vantaggio, altri 5 minuti per portare il risultato parziale sul 3-0 con doppietta di Roberto Baggio. L'Udinese prova ad accorciare le distanze con la rete di Balbo, ma il Codino day non è ancora finito: terzo gol in chiusura di primo tempo, poker nel finale di gara, è il primo per lui in serie A. E' ufficialmente archiviata la prestazione opaca dei bianconeri in Coppa Uefa, competizione che la Juventus vincerà alla fine di quell'anno, e il pubblico può ritenersi pienamente soddisfatto.



Rivivi le emozioni di Juventus-Udinese 5-1 nel servizio di Pressing.