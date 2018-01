Calcio amarcord, 16 febbraio 2003: grandi firme a San Siro, Milan-Lazio è 2-2

27 gennaio 2018

È la quarta giornata di ritorno del campionato 2002/2003, quello che vedrà la Juve vincere lo scudetto ancora una volta, con l'Inter seconda in classifica e il Milan che, terzo, trionferà però nella finale di Champions a Manchester contro i bianconeri, dopo aver eliminato in semifinale i cugini nerazzurri. Il 16 febbraio 2003, all'alba di un anno che sarà dunque memorabile, la squadra di Ancelotti ospita a San Siro la Lazio, la formazione che sino a quel momento ha ottenuto più successi di tutti in trasferta in Serie A. Sfida avvincente nelle premesse e nei fatti, bella e divertente sul campo, con la Lazio di Mancini che nel primo tempo si porta addirittura sul duplice vantaggio grazie a Stankovic e Lopez. Nella ripresa però la reazione rossonera. E le firme sul pareggio finale sono d'autore: Inzaghi e Rivaldo.



Rivivi le emozioni di Milan-Lazio 2-2 del 16 febbraio 2003 nel servizio di Controcampo.