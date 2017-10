Ufficiale: Diego Lopez torna sulla panchina del Cagliari

18 ottobre 2017

Il suo staff verrà ufficializzato nelle prossime ore. Ma il 'secondo' di Lopez sarà Michele Fini, anch'egli ex rossoblù e già al fianco di Lopez nelle avventure di Bologna e Palermo. Proprio la rescissione del contratto con i rosanero (Lopez aveva guidato la squadra siciliana la scorsa stagione per un breve periodo) aveva dirottato riflettori e attenzioni sul tecnico sudamericano. Lopez, dopo aver appeso le scarpette, non ha mai lasciato l'Isola. Era arrivato in Sardegna nella stagione 1998/99: tra campionato e coppe ha totalizzato in rossoblù 344 presenze e nove gol. Anche come allenatore è cresciuto nel centro sportivo di Assemini: prima con le giovanili, poi con il balzo in prima squadra dal 2012 al 2014. Due anni lontano da casa, a Bologna in B e al Palermo in A. E ora il ritorno, commentato con entusiasmo dal tecnico uruguagio all'arrivo nell'aeroporto di Elmas: "Questa è casa mia, non sono mai andato via, neanche l'anno che ho smesso: ho sempre vissuto qui. Sono contentissimo".