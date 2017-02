Serie A, Samp-Cagliari 1-1: Quagliarella replica a Isla

LA PARTITA

Pari e polemiche. A Marassi va in scena una gara divertente, con tante occasioni e brividi negli ultimi minuti. Dopo le tre vittorie di fila, per Giampaolo è un punto dolce-amaro. Il palo di Torreira nel finale brucia, è vero, ma il Cagliari è andato più volte vicino al colpaccio durante il match. Solo gli interventi di Viviano e l'arbitro Massa hanno infatti evitato il peggio per i blucerchiati, che a metà classifica non hanno più nulla da chiedere al campionato se non altre soddisfazioni con le big. Discorso diverso invece per il Cagliari, che torna da Genova sì con un punto in tasca, ma anche con tanti rimpianti per le occasioni sprecate e la rete annullata nel finale.



Per la sfida del Ferraris Giampaolo cambia pochissimo e ripropone il tandem Muriel-Quagliarella, con Bruno Fernandes trequartista. Visto il pessimo rendimento in trasferta, Rastelli invece si presenta a Marassi con uno schieramento più prudente. Fuori Borriello per infoltire il centrocampo alle spalle di Sau unica punta e dentro Gabriel per la prima da titolare in rossoblù. Partono meglio i sardi, che dopo sette minuti passano subito in vantaggio con un destro di Isla, bravo ad approfittare di una dormita della difesa blucerchiata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Colpita a freddo e sorpresa dall'atteggiamento tattico del Cagliari, la Samp fatica a manovrare con velocità e soffre le ripartenze dei sardi. Poi Muriel accende il turbo, semina mezza difesa e regala a Quagliarella la palla del pareggio con una galoppata delle sue. Ristabilito l'equilibrio, i blucerchiati aumentano il ritmo e prendono in mano il gioco. Il Cagliari però non molla. Ispirato, Sau prima costringe Viviano al miracolo, poi spara alto da buona posizione.



Nella ripresa Giampaolo fa entrare subito Djuricic al posto di Bruno Fernandes, ma la Samp soffre in mezzo al campo ed è ancora il Cagliari a rendersi pericoloso. Tra le linee Joao Pedro ha il piede caldo e Viviano deve superarsi ancora su un perfetto inserimento di Sau. Ordinati e aggressivi sui portatori, i sardi tengno bene il campo. Così la Samp prova a colpire sui calci da fermo. Quagliarella tenta una rovesciata su calcio d'angolo, poi Gabriel deve intervenire per fermare una punizione velenosa di Barreto. Sulle gambe e con le idee un po' appannate, le squadre perdono le distanze e la gara si fa più dura in mezzo al campo con tante interruzioni di gioco. Da una parte ci prova Torreira, dall'altra Pavlovic ferma Ionita. Nel finale entrano Schick, Ibarbo e Borriello. E la gara si infiamma. La Samp attacca a testa bassa e Torreira centra il palo dopo una bella parata di Gabriel su Quagliarella. Poi Viviano sbaglia l'uscita, Ibarbo segna, ma Massa annulla senza motivo, mandando Rastelli su tutte le furie. A Marassi finisce pari. Ma al Cagliari manca un gol.